إصابة طالب بجرح قاطع في الأذن في مشاجرة بمدرسة بالسويس



> شهدت مدرسة 24 أكتوبر الصناعة بالسويس خلال امتحانات العملى لطلاب الصف الأول قيام أحد الطلاب بالمشاجرة مع زملائه مما أسفر عن إصابة زميل له باستخدام عبوة ( كنز ) ما تسبب فى إصابة زميله بجرح خلف أذنه اليسرى.

وقال مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية أنه قد تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى السويس العام لسرعة علاجه وتم فتح محضر بالواقعة و تولت الشرطة التحقيق.

وأوفد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس فتح الله نائباً عنه للاطمئنان على حالة الطالب المصاب و مناشدة إدارة المدرسة ببحث أسباب المشكلة و الحد من حالات العنف داخلها.