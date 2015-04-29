أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على موظف بالغردقة بعد فشله في تنفيذ محاولة انتحار

Google+ Print
القبض على موظف بالغردقة بعد فشله في تنفيذ محاولة انتحار القبض على موظف بالغردقة بعد فشله في تنفيذ محاولة انتحار

صورة أرشيفية

قدم موظف مقيم بمدينة الغردقة في القيام علي الانتحار داخل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بعد فشله فى مقابلة محافظ البحر الأحمر، وتمكن عدد من ألاهالي الموظفين من انقاذه بعد قيامه بالتجرد من كامل ملابسه.

كان العاملون وعدد من المترددين بمبنى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، قد فوجئوا صباح اليوم الأربعاء، بقيام شاب بالتجرد من ملابسه ومحاولته الانتحار وقطع أوردته عن طريق كسر زجاجة مياه غازية وتمكن الموظفون والموجودون من الأهالى من إنقاذه.

وتبين أن الموظف تم طرده من مساكن الإيواء دون توفير سكن بديل له ولأسرته المكونة من زوجته وطفلين، وأنه حاول أكثر من مرة مقابلة محافظ البحر الأحمر، إلا أنه فشل فى ذلك، ولم يجد أمامه سبيل لعرض مشكلته سوى محاولته الانتحار داخل مجلس المدينة.

وتم القبض علي الموظف وتحرير محضر ضده بقسم ثان الغردقة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا