القبض على موظف بالغردقة بعد فشله في تنفيذ محاولة انتحار

قدم موظف مقيم بمدينة الغردقة في القيام علي الانتحار داخل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بعد فشله فى مقابلة محافظ البحر الأحمر، وتمكن عدد من ألاهالي الموظفين من انقاذه بعد قيامه بالتجرد من كامل ملابسه.

كان العاملون وعدد من المترددين بمبنى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، قد فوجئوا صباح اليوم الأربعاء، بقيام شاب بالتجرد من ملابسه ومحاولته الانتحار وقطع أوردته عن طريق كسر زجاجة مياه غازية وتمكن الموظفون والموجودون من الأهالى من إنقاذه.

وتبين أن الموظف تم طرده من مساكن الإيواء دون توفير سكن بديل له ولأسرته المكونة من زوجته وطفلين، وأنه حاول أكثر من مرة مقابلة محافظ البحر الأحمر، إلا أنه فشل فى ذلك، ولم يجد أمامه سبيل لعرض مشكلته سوى محاولته الانتحار داخل مجلس المدينة.

وتم القبض علي الموظف وتحرير محضر ضده بقسم ثان الغردقة .