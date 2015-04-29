وصول 16 طن بضائع وبوتاجاز لموانئ السويس و313 راكبا لميناء نويبع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونور وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى،>كما يغادر ميناء بورتوفيق السفينة شاكر وعلى متنها 3 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة ألبا HHL وعلى متنها 282 طن مهيئات ومعدات قادمة من ألمانيا، كما يغادر الميناء السفينة سبيرو وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى ميناء السخنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 48 راكبا و150 سيارة و34 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 77 شاحنة و5 ركاب كما يغادر الميناء السفينة الأميرة نادية وعلى متنها 42 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق آسيا والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و10 ركاب والعبارة مسرة وعلى متنها 380 راكبا و20 شاحنة و10 سيارات.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 160 راكبا و10 شاحنات و2 سيارة و2 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 153 راكبا و46 شاحنة ويغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 39 راكبا و38 شاحنة.

وفى إطار ما تشهده ميناء الغردقة من تيسير لإجراءات الإفراج النهائى والمؤقت عن السيارات، شهد الميناء منذ بداية العام وحتى اليوم الإفراج النهائى عن 87 سيارة ملاكى (نقل نهائى) و7 موتوسيكلات و1 موتور سيارة بالإضافة إلى سيارات الإفراج المؤقت وتواصل الميناء إجراءات الإفراج عن السيارات الواردة بمجرد وصولها الميناء حيث لا تستغرق إجراءات الإفراج النهائى أكثر من 48 ساعة وإجراءات الإفراج المؤقت 45 دقيقة.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 400 راكب و29 سيارة كما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 138 راكبا و11 سيارة.

وكان ميناء نويبع، استقبل بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 337 راكبا وسيارتين و3 براد و3 تريلات، والسفينة سينا وعلى متنها 60 راكبا و17 براد و8 تريلات و3 سيارات، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 447 راكبا منهم 107 معتمرين و3 باصات عمرة و2 براد و3 تريلات وسيارة، والسفينة سينا 275 راكبا و48 براد و19 تريلا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 105 سائحين إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما شهد الميناء بالأمس رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 143 سائحا.