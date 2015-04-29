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عودة 136 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 54 غادروا متسللين

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عودة 136 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 54 غادروا متسللين عودة 136 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 54 غادروا متسللين
استقبل منفذ السلوم، منذ صباح أمس الثلاثاء، وحتى الآن 136 مصريا عائدين من ليبيا، من بينهم 82 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و54 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 39 ألفا و92 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك .

وقال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 136 مصريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 54 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

وأشار مدير أمن مطروح، إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، تراجع بشكل كبير، وبأنها عادت لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر بعد تزايد أعداد العائدين خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريا على أيدى الجماعات الإرهابية بليبيا.


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