البورصة تربح 1.9 مليار جنيه بمستهل التعاملات اليوم



> عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها فى مستهل تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب .

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9ر1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2ر490 مليار جنيه مقابل 3ر488 مليار جنيه أمس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 64ر0 % ليبلغ مستوى 73ر8383 نقطة ، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ ليبلغ بنسبة 23ر0 % ليبلغ مستوى 42ر461 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الاوسع نطاقا والذى اضاف نحو 35ر0 % ليبلغ مستوى 92ر944 نقطة.

أ ش أ