مورينيو يتسائل: هل هناك مدرب يقول إننا لا نستحق لقب الدوري؟

(إفي): امتدح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعبيه الذين أصبحوا قريبين من التتويج باللقب المحلي، وذلك قبل مواجهة ليستر سيتي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ27.

وقال مورينيو في تصريحات لموقع ناديه الرسمي "هل هناك مدرب لا يرى أن تشيلسي يستحق أن يكون البطل؟ إذا فزنا باللقب فينبغي أن نسأل جميع المدربين. أعتقد أن من بين الـ19 مدربا ستكون هناك نسبة كبيرة ستقول إننا نستحق اللقب".

وبعد تعادله الأحد الماضي بدون أهداف أمام أرسنال بملعب الإمارات، يحتاج "البلوز" لانتصارين فقط من أصل خمس مباريات للعودة للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2010.

واحتل تشيلسي صدارة جدول الترتيب بالبريميير ليج منذ الجولة الأولى، ولم يخسر سوى مباراتين (أمام نيوكاسل وتوتنام)، والأخيرة خلال الجولة التي أقيمت خلال الاحتفال بالعام الجديد.

لكن وبعد تعادله أمام المدفعجية، تعرض مورينيو لانتقادات بسبب خططه الدفاعية بملعب الإمارات، ما جعل مشجعي الفريق المنافس يصفون تشيلسي بـ"الفريق الممل".

وشدد المدرب البرتغالي تعليقا على ذلك "بالنسبة لي، الكرة الجميلة هي أن تذهب للمباراة وأنت تعلم ماذا تريد وكيف تفعل ذلك. كنا رائعين أمام أرسنال منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة".

وأضاف "ينبغي أن نضع تقييما، من سجل أجمل أهداف هذا الموسم؟ هذا يعد أحد التقييمات؟ إذا كان هكذا، فقد سجل تشيلسي بشكل جماعي. كما أن هدف شارلي آدم في مرمانا يعد هدف الموسم".

وأردف "لكن بالنظر لعدد الأهداف الإجمالي، فقد سجل مانشستر سيتي أهدافا أكثر منا، لكن هناك 18 فريقا سجلت أقل منا".