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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/29

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/29 حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/4/29
أصحاب هم أكثر الأبراج العاطفية والحساسة، فهم يحيطون أنفسهم بجدار صلب من الخارج ولكنهم رقيقون للغاية من داخلهم، وتمثل العائلة والأطفال أهم أولوية فى حياة هذا البرج، كما أنه مخلص ويتحمل المسئولية.. أما عن حظ برج السرطان اليوم ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك تشعر بالحيوية والقوة، وبالتالى فأنت قادر على العمل بفعالية، وهو ما يجعلك تتولى مسئوليات مهنية أكبر، لتمكنك من إظهار إمكانياتك للآخرين.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية


>تتوقع ماجى أنك سوف تظهر مهاراتك فى العمل لرؤسائك ويتضح هذا فى تصرفاتك المبتكرة وحلولك الفعالة لكل مشكلة تواجهها فى عملك، كما أن مساعدتك لزملاء العمل سوف تجعلك شخصًا محبوبًا، ويمكنك أن تتقدم بمقترحات جديدة وأفكار تصب فى مصلحة العمل.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية


>أنت تعيش فى حالة حب جديدة هذه الأيام، ويمكنك الاستمتاع بلحظات رائعة مع حبك الجديد، بالخروج فى رحلة سويًا أو تناول العشاء فى أحد المطاعم الفاخرة، كما أنك تمتلك اليوم ثقة غير محدودة فى إمكانياتك ومهاراتك الذاتية.

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مصر 365

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