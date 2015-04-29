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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/29

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/29 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/29
يتميز أصحاب بشخصية موزونة وهادئة وقلب ملئ بالعواطف والانفعالات وهو لا يظهر مشاعره إلى العلن، كما يتميز بالمهارة فى حياكة الحيل ويسعى بإصرار للوصول إلى الحقائق.. هكذا يرى خبراء الفلك أصحاب برج العقرب، أما عن حظ هذا البرج، يرى محمد فرعون، خبير الأبراج، أنك لست فى حالة مزاجية جيدة اليوم بسبب ما تعرضت له الأيام الماضية، وأصبحت لا تثق بالآخرين، لذا تحتاج للوصول إلى حل لهذا الموقف.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>تواجه بعض الإحباطات فى عملك بعد فقدانك للثقة بمن حولك من زملاء العمل، يجب أن تواجه هذه الإحباطات ولا تفقد الثقة فى قدراتك، فأنت قوى بما يكفى لحل كل هذه المشاكل.

على مستوى الصحة:


>تحتاج لبعض الاهتمام بصحتك، كما يحتاج جسمك للاسترخاء والراحة، ويمكنك ممارسة معينة تحبها أو حتى المشى لأنه يفيد صحتك كثيرًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>لا تظل متمسكًا برأيك، لأن هذا سوف يؤثر على علاقتك بشريك حياتك، فكما أنك ترى أن رأيك على صواب تذكر أن الآخرين يرون نفس الشىء بالنسبة لآرائهم.

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مصر 365

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