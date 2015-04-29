حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 2015/4/29

يحمل برج الميزان شعار التوازن فى كل أمور حياته، وهو مسالم بطبعه وعادل، يحب تكوين الأصدقاء والعلاقات الإنسانية مهمة جدًا فى حياته، كما أن شخصيته القريبة من القلب وأسلوبه الراقى يجذب الآخرين إليه.. ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك، أن أصحاب برج الميزان اليوم يواجهون بعض الاختبارات والمواقف فى حياتهم تحتاج إلى ألا يفقدون الثقة فى قدراتهم، مضيفًا أنك إذا كنت تواجه مشكلات فى العمل حاول ألا تفتقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>يجب أن تحتفظ بهدوئك أمام المشكلات التى تواجهها فى العمل، وحاول إيجاد حلول لها، ولا تفقد الثقة فى إمكانياتك، مع ضرورة تقبل النصيحة والمساعدة من الآخرين بهدوء ومرونة تامة. توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>تواجه بعض الاختبارات والمواقف الصعبة فى علاقتك بشريك حياتك، ولكن ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك مع مراعاة وجهة نظر شريك حياتك فى هذه المشكلات التى ظهرت مؤخرًا.

شبكةعيونالإخبارية

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