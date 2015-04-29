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بالفيديو.. في الذكرى الثانية لتأسيس «تمرد».. بدر: «نسمع كلام الشعب المصري فقط»

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بالفيديو.. في الذكرى الثانية لتأسيس «تمرد».. بدر: «نسمع كلام الشعب المصري فقط» بالفيديو.. في الذكرى الثانية لتأسيس «تمرد».. بدر: «نسمع كلام الشعب المصري فقط»

محمود بدر

في الذكرى الثانية لتأسيس حركة تمرد، وجه محمود بدر، مؤسس الحركة، الشكر للشعب المصري الذي دعم الحركة، مضيفًا: “لو بإيدينا كنا كرمنا الشعب المصري بأكمله”.

وأشار بدر في تصريحات له مساء أمس الثلاثاء، إلى توجه الحركة التي كانت في الأساس للتمرد على الأوضاع أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى بناء الوطن في الوقت الحالي، مضيفًا: “احنا بنسمع كلام الشعب المصري فقط، ولا نسمح كلام حد تاني”،

وكانت قد عقدت حركة تمرد احتفالية الذكرى الثانية لتأسيسها والتى بدأتها بالتحية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق وللقوات المسلحة والشرطة فى تضحياتهم تجاه الوطن، وكرمت الحركة خلال الاحتفال عددا من رجال السياسة والإعلام لمساندتهم ثورة 30 يونيو.

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