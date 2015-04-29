القبض على 6 أشخاص باعوا طفلا من دار أيتام بسوهاج بـ17 ألف جنيه

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من كشف غموض واقعة قيام مجموعة أشخاص ببيع طفل مقابل مبلغ مالى 17 ألف جنيه عقب قيام زوجين بتبنيه.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بتلقى القسم بلاغا من "صفاء أ م" 43 عاما أخصائية اجتماعية بدار سلامة عبد الله لرعاية الأيتام التابع لوزارة الصحة الكائنة دائرة القسم ضد "بهاء الدين ك ع 46 عاما سمسار" ويقيم دائرة قسم أول و "عبير ص أ 30 عاما ربة منزل" وتقيم بذات الناحية زوجة الأول، لقيامهما باستلام طفل يبلغ من العمر حوالى ثلاث شهور من الدار فى غضون شهر نوفمبر 2014 بقصد التبنى والتربية على أن يقوما بإخطار الدار فى حالة حدوث ثمة مكروه له، وعقب ذلك أخطرا الدار بوفاة الطفل واستخراج شهادة وفاة له صادرة من مكتب صحة ثان سوهاج بمعرفة مفتش الصحة مخالفين بذلك التعليمات والشروط لاستخراجهما شهادة الوفاة قبل إخطار الدار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، والرائد أحمد المراغى معاون القسم، وتم استدعاء "الفريد أف 45 عاما مفتش صحة ثان" سوهاج وبمواجهته بالشهادة قرر أنه قام باستخراج تلك الشهادة دون توقيع الكشف الطبى على الطفل ودون مشاهدته وأنه حررها بالمكتب دون علمه بوفاة الطفل من عدمه.

وبتكثيف التحريات بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم أكدت أن "كريمة ا م 43 أخصائية اجتماعية بالدار" و"هالة ف ف ح 42 عاما أخصائية" وتقيم دائرة قسم أول سوهاج، اتفقتا مع المشكو فى حقهما سالفى الذكر لانطباق شروط استلام الطفل من الدار عليهما مقابل الحصول على مبلغ مالى 2000 جنيه مقابل حصولهما على الطفل وإعادة تسليمه لهما، وعقب ذلك قاما باستلام الطفل منهما وبيعه لـ"حسن ع ح 62 عاما عامل" و "رشديه م م 37 عاما ربة منزل " زوجة الأول " ويقيمان بناحية بندار الكرمانية - دائرة مركز سوهاج مقابل 17000 جنيه والذين قاما باستخراج شهادة ميلاد للطفل "باسم محمد ح ع"من مكتب صحة بندار الكرمانية على أنه ابنهما، تم ضبط المذكورين جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو الموضح سلفاً وتم التحفظ على الطفل، جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.