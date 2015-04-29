محمد بن راشد: الإمارات حاضنة للعلم والعلماء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ستظل بحرص قيادتها وحماس شبابها حاضنة للعلم والعلماء المواطنين والعرب وغيرهم من خلال دعمها وتشجيعها للمواهب الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار والبحث كأحد أهم مناهل المعرفة والتطوير والتحديث في مختلف الميادين التي تخدم الإنسانية وتساهم في إسعاد البشر أينما كانوا، معرباً سموه عن أمله في وصول أبناء وبنات الإمارات إلى العالمية في يوم ليس ببعيد والتأهل للحصول على جائزة نوبل في أي فرع من فروعها.

وقال سموه «بالإرادة والصبر نستطيع الوصول إلى مبتغانا وعلينا قيادة وحكومة وشباباً التسلح بإرادة التغيير في جميع المجالات التي تسعد شعبنا وتسهم في تطور دولتنا علمياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً لا تغيير الإرادة».

زيارة

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متحف نوبل الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لأول مرة خلال الفترة من 29 من شهر مارس إلى 30 من شهر إبريل الجاري.

وتجول سموه يرافقه جمال بن حويرب المهيري العضو المنتدب في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين في أرجاء المعرض الذي تستضيفه منطقة برج خليفه في «الداون تاون» في دبي.

واطلع سموه من حويرب على ما يبرزه المعرض من تاريخ جائزة نوبل في الكيمياء والفيزياء والطب والاقتصاد والسلام منذ 120 عاماً وأهمية هذا الحدث بالنسبة لشباب الإمارات لتحفيزهم على البحث والاختراع وصولاً إلى الجائزة التي تعد حلم كل مخترع حول العالم يؤدي من خلال اختراعه خدمة جليلة للبشرية في شتى حقول العلم والمعرفة.

منصات

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند العديد من أقسام ومنصات المعرض خاصة جائزة نوبل للآداب وتعرف سموه إلى بعض من أشعار نوبل السويدي الجنسية الذي كان شاعراً وأديباً عالمياً في عصره وقد أسس جائزته اعتذاراً منه إلى شعوب العالم كونه مخترع مادة «الديناميت» المتفجرة والتي تسببت في مقتل ملايين البشر في الصراعات والحروب الدولية.

وتضم الجائزة التي تأسست عام 1895 واحتفل بها للمرة الأولى في الأكاديمية السويدية في استوكهولم في العام 1901 عدداً من التخصصات العلمية والأدبية ماعدا مادة الرياضيات التي استبعدها « ألفريد نوبل » من الجائزة نظراً لهجران حبيبته له وتخصصها في الرياضيات.

كما التقى سموه خلال جولته في المعرض عدداً من المخترعين الإماراتيين الذين شرحوا إلى سموه عن اختراعاتهم المشاركين فيها ونالوا عليها براءات الاختراع من جهات محلية ودولية متخصصة.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فكرة تنظيم واستضافة مثل هذه المعارض والفعاليات العلمية والأدبية لتعريف الشباب من أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة على المكتشفات العلمية والأدبية والتعرف أيضا على سيرة كل عالم أو مخترع عالمي ترك بصمات لا تمحى في حياة البشرية وساهمت في تطوير وتسخير هذه العلوم والابتكارات في إسعاد الناس ومساعدتهم على الاستفادة من هذه العلوم والبحوث إن في دراستهم أو في أنماط معيشتهم وأساليب حياتهم.