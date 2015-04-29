وزارة البترول:سيارات الأجرة و"التوك توك" فى المرحلة التالية للكروت الذكية

أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بدء استخدام الكروت الذكية 15 يونيو المقبل، موضّحًا أنه لا يوجد تحديد للكميات المطلوبة سواء بنزين 92 أو 80.

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" مع الإعلامية لميس الحديدى، المواطنين باستخراج الكروت الذكية لسياراتهم، بهدف مواجهة أى محاولات لتهريب الوقود، مؤكّدًا أن الكارت الذكى إحدى الآليات لضبط استخدام وتوزيع الوقود، ومعرفة كثافات الاستخدام بالمحطات.

فيما أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن حصول المواطنين على الكارت الذكى للبنزين أو السولار من خلال وحدات المرور، مشيرًا إلى أن سيارات الأجرة و"التوك توك" فى المرحلة التالية لتطبيق الكروت الذكية.

وأشار إلى أن بنزين 95 غير مدعوم مطلقًا، وتكلفة بنزين 80 قيمته 3.15 جنيه ويباع بـ175 قرشًا، وبنزين 92 تكلفته 490 قرشًا ويباع بـ260 قرشًا.

وأوضح إبراهيم سرحان، رئيس شركة آى فاينانس، أن الشركة مرتبطة بقاعدة بيانات إدارة المرور لإصدار الكروت الذكية، لافتًا إلى أنه تم إصدار 3 ملايين و400 ألف كارت من إجمالى 4.8 ملايين سيارة، موضحًا أن حصول "التوك توك" على البنزين يكون عن طريق تصاريح من المحليات.