البشير يطالب جنوب السودان بنزع سلاح المتمردين أو مواجهة العواقب

قال الرئيس السودانى عمر البشير إن دولة جنوب السودان تدعم وتأوى المتمردين السودانيين داخل أراضيها، وحذر البشير، جوبا، كي تقوم بنزع سلاحهم أو مواجهة العواقب.

وفي كلمة إلى الميليشيات الموالية للحكومة في ولاية جنوب دارفور اليوم الثلاثاء نقلها المركز الإعلامي السوداني الرسمي، قال البشير إنه إذا لم يستجب جنوب السودان، فإن القوات السودانية على استعداد لنزع سلاح المتمردين بنفسها.

ويقاتل المتمردون، قوات الحكومة السودانية في جنوب دارفور وفي منطقتين أخريين في قتال شرد عشرات الآلاف من المواطنين في السنوات الأخيرة.

وأعيد انتخاب البشير بعد فوزه بأربعة وتسعين بالمائة من الأصوات هذا الشهر، بحسب النتائج الرسمية التي صدرت أمس الاثنين، ليمدد فترة حكمه التي وصلت إلى 25 عاما على الرغم من الاتهامات الدولية له بارتكاب جرائم حرب والتمرد المتعدد ضده.

وانفصل جنوب السودان الغني بالنفط في عام 2011.