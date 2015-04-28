"اليوم السابع" تحصل على درع التميز الصحفى بملتقى الإعلام العربى بالكويت

حصلت جريدة "اليوم السابع" على درع التميز الصحفى بملتقى الإعلام العربى بالكويت خلال دورته الثانية عشرة تحت عنوان "إعلام التواصل وشبكات الاتصال"، وتعد هى المؤسسة الصحفية المصرية الوحيدة التى تم تكريمها خلال فعاليات المنتدى، وتسلم الجائزة ممثلا عن الجريدة عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ووزير الشباب الكويتى سلمان الحمود، أعمال المتلقى وسط مشاركة ضخمة من عدد من السفراء العرب والأجانب ومن بينهم سفير مصر لدى الكويت عبد الكريم سلمان، وعدد كبير من الإعلاميين العرب من بينهم تامر أمين، أحمد المسلمانى، نيشان، يسرى فودة، وكوكبة من الفنانين والكتاب من بينهم سامح الصريطى، ومحمد كريم، والفنانة صابرين.

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عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى والإعلامى أحمد المسلمانى خلال ندوة على هامش الملتقى

كما شارك الزميل عادل السنهورى ممثلا عن جريدة "اليوم السابع" فى ندوة بإحدى جلسات الملتقى حول دور الإعلام الإلكترونى خلال الفترة المقبلة وتأثير شبكات التواصل الاجتماعى على اتجاهات الرأى العام بمشاركة محمود شمام وزير الإعلام الليبى الأسبق، والإعلامى أحمد المسلمانى.



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رئيس التحرير التنفيذى عادل السنهورى خلال كلمته على هامش أعمال الملتقى



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الإعلامى تامر أمين والفنان محمد كريم والإعلامى أحمد المسلمانى



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. الفنان محمد كريم وعبد الكريم سلمان سفير مصر لدى الكويت



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جانب من المشاركين بأعمال المتلقى العربى بالكويت



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وزير الشباب الكويتى سلمان الحمود



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وزير الشباب الكويتى يرحب بالمشاركين بالملتقى



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جانب من المتلقى



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مقدمة حفل المتلقى تعلن عن افتتاح دورته الثانية عشر



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أحد المسئولين بدولة الكويت خلال كلمته بالملتقى



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أحد المسئولين بدولة الكويت خلال كلمته بالملتقى



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ماضى الخميس أمين عام الملتقى العربى



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أمين عام الملتقى العربى ماضى الخميس يفتتح أعمال الدورة الثانية عشر



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أمين عام الملتقى ماضى الخميس



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رئيس الوزراء ووزير الشباب الكويتى وأمين عام الملتقى خلال توزيع الدروع



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رئيس الوزراء الكويتى يهدى درع التكريم خلال احتفالية الملتقى



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أحد المشاركين يتلقى درع التكريم بالملتقى العربى



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رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك خلال الاحتفالية



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الزميل عادل السنهورى يتلقى درع جائزة التميز الصحفى



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الإعلامى مصطفى الأغا يتلقى درع التكريم خلال ملتقى الإعلام العربى



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صورة تذكارية للإعلامى مصطفى الأغا ورئيس الوزراء ووزير الشباب الكويتى



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رئيس الوزراء الكويتى يهدى درع التكريم لأحد المشاركين بالملتقى



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جانب من احتفالية ملتقى الإعلام العربى بالكويت



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جانب من تكريم المشاركين بملتقى الإعلام العربى



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جانب من تكريم المشاركين بملتقى الإعلام العربى



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الدكتور عبد الله معتوق المستشار بالديوان الكويتى خلال كلمته



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جانب من احتفالية الملتقى الإعلام العربى



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ماضى الخميس أمين عام المتلقى



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رئيس الوزراء ووزير الشباب الكويتى خلال السلام الوطنى لدولة الكويت



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المشاركون وقفوا لأداء السلام الوطنى لدولة الكويت



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جانب من المتلقى



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رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد ووزير الشباب الكويتى سلمان الصبح



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جانب من كبار المسئولين بدولة الكويت



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رئيس الوزراء الكويتى جابر المبارك الحمد الصباح



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جانب من فعاليات ملتقى الإعلام العربى