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إصابة 3 فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالمنشاة سوهاج

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إصابة 3 فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالمنشاة سوهاج إصابة 3 فى مشاجرة بسبب مشادة كلامية بالمنشاة سوهاج
أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى، وذلك بدائرة مركز المنشاة، وتم نقلهم لمستشفى المنشاة المركزى لتلقى العلاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المنشاة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وتم ضبط طرفى المشاجرة .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بوقوع مشاجرة ببندر المنشاة بين طرف أول أحمد ع م 29 عامًا عامل مصاباً "بجرح بمفصل الكوع" وبين طرف ثان عمرو ش ع 25 عاما عامل مصابًا "بجرح بفروه الرأس" وعصام ن ص 28 عامًا عامل مصابًا "بجرح قطعى بكف اليد اليمنى" والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وسبب المشاجرة مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5255 جنح المركز لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365