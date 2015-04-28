هاني شاكر يحيي حفل كورال أطفال مصر بجامعة القاهرة

تبدأ اليوم ،الثلاثاء،فعاليات الحفل الشهرى لكورال أطفال مصر، والمقرر إقامتها بقاعة الإحتفالات الكبري بجامعة القاهرة بقيادة المايسترو سليم سحاب وسيحيى الحفل الفنان هاني شاكر.

> ويقدم كورال أطفال مصر أغانى وطنية عديدة خلال الحفل الذي سيحضره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وعدد من المسئولين وطلاب وأساتذة كليات جامعة القاهرة.

> يذكر أن فريق “كورال أطفال مصر” يتكون من 70 طفلًا وطفلة قام بإختيارهم المايسترو سليم سحاب ، ومن المقرر أن يقام الحفل فى تمام الساعة السادسه مساء اليوم .