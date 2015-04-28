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«الأوبرا» تحتضن هانى شاكر الجمعه المقبله في حفل غنائي كبير

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«الأوبرا» تحتضن هانى شاكر الجمعه المقبله في حفل غنائي كبير «الأوبرا» تحتضن هانى شاكر الجمعه المقبله في حفل غنائي كبير

يقدم الفنان هانى شاكر رائعة الشاعر الراحل حسين السيد “سامحني يا حبيبي” ألحان الموسيقار السعودي طلال ،بالحفل المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا ، في الثامنة مساء الجمعة 1 مايو.
> شاكر يحى الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد،ويغنى باقة من أشهر أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني.

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