مجلس جامعة دمياط يشكل لجنة لمكافحة الفساد

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحرم الجامعة الجديد، برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوى رئيس الجامعة وحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية وتعمير مدينة دمياط الجديدة وأسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة .

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 4 من دارسى كلية العلوم ودرجة دكتوراه لدارس بكلية التربية، كما وافق على منح درجة الماجستير لعدد 2 من الدارسين بكلية العلوم وعدد 2 من كلية الآداب ودرجة ماجستير من كلية التربية.

كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعضوية الدكتور محمد رفعت البسيونى، والدكتور رضا مسعد، و الدكتورة لمياء السلنتى لمراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة لمكافحة الفساد تمهيداً لتطبيقها بالجامعة وذلك فى إطار خطة الدولة لمكافحة الفساد بمختلف قطاعات الدولة.