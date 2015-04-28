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ماس كهربائى يتسبب فى حريق مصنع أخشاب بدمياط الجديدة

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ماس كهربائى يتسبب فى حريق مصنع أخشاب بدمياط الجديدة ماس كهربائى يتسبب فى حريق مصنع أخشاب بدمياط الجديدة
تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أخشاب "كونتر" بالمنطقة الصناعية / دائرة القسم.

وتم إخطار اللواء حسن البرديسى - مدير أمن دمياط وانتقلت على الفور قوات الإطفاء برئاسة السيد اللواء ضياء عطية - مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع أخشاب ملك هشام كمال فرحات، وقد أتت النيران على بعض الأخشاب " تحت التصنيع " ولم ينجم عن الحريق أى إصابات أو وفيات.

وبسؤال محمد محمد السيد الكفراوى، 36 سنة، حاصل على دبلوم صناعى ومقيم بناحية كفر سليمان / دائرة مركز كفر سعد "مستأجر المصنع " قرر أن سبب الحريق ماس كهربائى وقدر قيمة التلفيات بحوالى خمسة عشر ألف جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1485 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015.

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