ماس كهربائى يتسبب فى حريق مصنع أخشاب بدمياط الجديدة

تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع أخشاب "كونتر" بالمنطقة الصناعية / دائرة القسم.

وتم إخطار اللواء حسن البرديسى - مدير أمن دمياط وانتقلت على الفور قوات الإطفاء برئاسة السيد اللواء ضياء عطية - مدير إدارة الحماية المدنية بدمياط وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع أخشاب ملك هشام كمال فرحات، وقد أتت النيران على بعض الأخشاب " تحت التصنيع " ولم ينجم عن الحريق أى إصابات أو وفيات.

وبسؤال محمد محمد السيد الكفراوى، 36 سنة، حاصل على دبلوم صناعى ومقيم بناحية كفر سليمان / دائرة مركز كفر سعد "مستأجر المصنع " قرر أن سبب الحريق ماس كهربائى وقدر قيمة التلفيات بحوالى خمسة عشر ألف جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1485 إدارى قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015.