5 مايو نظر معارضة زوجة ضد حبسها عامين لممارستها الزنا مع عنتيل الغربية

حددت نيابة أول المحلة جلسة 3 مايو المقبل، لنظر معارضة المتهمة "رحاب.ح" زوجة "أمين.إ" والمحكوم عليها بالحبس سنتين فى القضية المرفوعة ضدها من زوجها لممارستها الزنا مع عنتيل المحلة الأول عبد الفتاح الصعيدى.

وتم حجز المتهمة بقسم أول المحلة لعرضها على النيابة غدا الأربعاء للتحقيق معها فى البلاغات المقدمة ضدها من زوجها يتهمها بسرقة أمواله وبعض المتعلقات من شقة الزوجية.

وكان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد شاهدوا المتهمة أثناء تواجدها بمحطة قطارات المحلة فور وصولها من الإسكندرية وتمكنا من ضبطها وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة وتم عرضها على النيابة العامة اليوم الثلاثاء، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وحددت النيابة حبس 3 مايو القادم لنظر المعارضة مع حجزها بقسم أول المحلة لعرضها صباح باكر الأربعاء على النيابة للتحقيق معها فى بلاغات السرقة المقدمة ضدها من زوجها.

وكان محمد مندى المحامى وكيلا عن أمين.إ سائق بالسعودية قد تقدم ببلاغ ضد زوجته رحاب.ح اتهمها بممارسة الزنا مع عبد الفتاح الصعيدى (العنتيل) وقررت المحكمة حبسهما سنتين مع الشغل.