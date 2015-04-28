أنشيلوتي يكشف .. لماذا اندهش بمستوى جيمس رودريجيز

(إفي): أسهب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في الإشادة بلاعبه الكولومبي جيمس رودريجيز، حيث أبرز تألقه في أول موسم له بالليجا، رغم أنه كان عليه التأقلم على اللعب في مركز جديد يتضمن تضحية دفاعية أكبر، دون أن يفقد مع ذلك مهارته اللافتة.

واعترف أنشيلوتي "جيمس أدهش الجميع شيئا فشيئا"، مضيفا: "كان معروفا أنه يتمتع بمهارة كبيرة لكنه تأقلم سريعا على لعب الفريق وشارك في مراكز مختلفة. موسمه جيد جدا. إنني سعيد لأنه ساعد الفريق كثيرا ولعب بتواضع كبير".

وأبرز المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أن واحدة من أهم الخصال التي تميز جيمس عن نجوم آخرين يلعبون في مركزه، تتمثل في تضحيته الدفاعية.

وقال: "ما يميز جيمس هو أنه لاعب ذو مهارة كبيرة يتميز بقوة بدنية ليست معتادة في النجوم الذين عادة ما يكونون ضعيفي البنية. إنه مختلف، لذلك اعتاد اللعب في مركز متأخر كثيرا حيث يكون الإنهاك البدني أكبر. ذلك كان أكثر ما أدهشني".

وأخيرا، اعتبر أنشيلوتي أن أحد الأسباب في التألق الذي يعيشه الكولومبي حاليا، كان فترة الغياب التي ابتعد فيها عن الملاعب لإصابته بكسر في أحد أصابع القدم: "لقد استفاد من فترة الإصابة ليكون الآن لاعبا غير منهك. الغياب عن المباريات ساعده".