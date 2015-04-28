"تعليم الإسكندرية" يقيم المعرض السنوى الثالث للتعليم الفنى

أقامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برعاية المحافظ ووزير التعليم الفنى، وشركة قصر السلام ومؤسسة أبناء حارتنا لتنمية المجتمع، المعرض السنوى الثالث للتعليم الفنى (صناعى – زراعى وتجارى) بعنوان "حب المهنة أساس النجاح"، وذلك بحضور جمعة ذكرى أول وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والمسئولين فى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم كل من المهندس إيهاب زكريا على ما قام به من دعم التعليم الفنى، مادياً ومعنوياً، وتم إقامة عروض غنائية وفينة من طلاب بعض المدارس.

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب زكريا – رئيس مجلس إدارة مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع، إن التعليم الفنى هو دعامة المستقبل للاقتصاد المصرى، ويعد من أهم الركائز لتنمية الموارد البشرية التى تتميز بها مصر، لذا وجب علينا دعم هذا المشروع بما يؤدى إلى رفع كفاءة التعليم الفنى حتى يخرج إلى السوق جيل من الشباب على درجة عالية من الخبرة والمهارة، وناشد المهندس إيهاب زكريا رجال الأعمال بضرورة التوجه إلى التعليم الفنى ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعطاء فرص مناسبة لهم فى سوق العمل، لما يتمتع به هؤلاء الطلاب من مهارات خاصة مميزة فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.