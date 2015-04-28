الحكم فى دعوى بطلان قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه لـ٢٩ أغسطس المقبل

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بهاء زهدى اليوم الثلاثاء، حجز الدعاوى المقدمة من مستأجرى كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلائها، للحكم فى جلسة ٢٩ أغسطس المقبل مع تقديم المستندات خلال أسبوعين.

واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيرى المالية والسياحة بصفتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، الذى نص على أن يخلى بالطريق الإدارى وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.

كما تطعن الدعوى على القرار السلبى الصادر عن وزيرى السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذى ينص على "الموافقة على تشكيل اللجنة، وإعادة العرض فى ضوء ما تنتهى من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين".

وأضافت الدعوى، أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه فى حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلنى، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التى اختصوا بها من عشرات السنين.