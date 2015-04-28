المنوفية:إجراء 112عملية قلب مفتوح من جمعية الأورمان فى إبريل الجارى

صرح عادل دورغام مدير جمعية الاورمان بأنه خلال شهر إبريل تم تسليم 60000 جنيه قروض لأصحاب المشاريع الصغيرة بواقع 4000 جنيه دفعة أولى ، كما قامت الجمعية بتسليم 60000 لعدد20 عروسة يتيمة بواقع 3000 جنيه لكل حالة وعمل 8 أكشاك شاملة البضاعة والكهرباء بواقع 18750 لكل حالة .

وأضاف مدير جمعية الأورمان أنه تم عمل 112 عملية قلب على ايدى اساتذة متخصصون ، كما تم سداد ديون لعدد10 حالات للغارمات والغارمين وتوزيه عدد 5 كرسى متحرك على المستحقين .

وقد أكد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية علي أن نجاح الجمعية قائم علي المتابعة الجيدة لأنشطتها نظرًا لما تقوم به الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية رائدة في مجال رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في ربوع مصر

وأشار إلى أنه بفضل إيمان الجمعية الشديد بأهمية دعم الشرائح الأكثر احتياجًا في مجتمعنا ليتطور النشاط الخيري داخل الجمعية ويتوسع كما وكيفا وتدار بأفضل إمكانيات الإقامة ويديرها كوادر بشرية مدربة في منظومة مؤسسية متكاملة ليصبح هذا واقعا بالفعل من خلال تنمية وتطوير البنية الأساسية والأسر المحتاجة.

كما أشار أدرغام إلى أن هذه الجهود ماكانت لتتم لا بدعم ومساندة محافظة المنوفيه وقياداتها وإيمانهم بأهمية العمل الخيري .

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه على أنه يدعم كافة الأعمال الخيرية وشدد علي ضرورة التكاتف والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والدولة ممثلة في المحافظة والقيادات المحلية للوصول الي الشرائح الاكثر فقرا وتقديم كل ما من شأنه النهوض بمستوي معيشتهم وتخفيف أعباء الحياة قدر الامكان عن كاهلهم.