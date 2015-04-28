موظف وطالبة بجامعة بنى سويف يفوزان بمنحة تكنولوجيا المعلومات

فاز د. حسين شعبان حسين، مسئول جهاز XRDبكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف، بمنحة إدارية لمدة شهرين بدولة بولندا فى إدارة المعامل، وذلك ضمن مشروع تكنولوجيا المعلومات الخضراء بين جامعتى بنى سويف وفيجو بإسبانيا، كما حصلت الطالبة ابتسام طارق محمد سعيد- بالفرقة الثالثة بكلية العلوم على منحة دراسية لذات الجامعة.

من ناحيته أشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع يشمل 10 شركاء أوروبيين ومثلهم من الدول العربية، لافتاً إلى أن إدارة المشروع بالجامعة تضم كلاً من د. أحمد حافظ الغندور، د. علا حمودة، د. سيد عبد القادر.

يذكر أن المشروع عبارة عن استعمال الحاسبات المستدامة بيئيا، ويمتد عبر عدد من المناطق المحددة والأنشطة، ويضمن ذلك التصميم الاستمرارية البيئية ويشمل استعمال الطاقة – الحاسبات المؤثرة، الإدارة الكهربائية، تخفيف الأخطار المتعلقة بالبيئة واستخدام المصادر للطاقة المتجددة.