موظف وطالبة بجامعة بنى سويف يفوزان بمنحة تكنولوجيا المعلومات

فاز د. حسين شعبان حسين، مسئول جهاز XRDبكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف، بمنحة إدارية لمدة شهرين بدولة بولندا فى إدارة المعامل، وذلك ضمن مشروع تكنولوجيا المعلومات الخضراء بين جامعتى بنى سويف وفيجو بإسبانيا، كما حصلت الطالبة ابتسام طارق محمد سعيد- بالفرقة الثالثة بكلية العلوم على منحة دراسية لذات الجامعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
من ناحيته أشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع يشمل 10 شركاء أوروبيين ومثلهم من الدول العربية، لافتاً إلى أن إدارة المشروع بالجامعة تضم كلاً من د. أحمد حافظ الغندور، د. علا حمودة، د. سيد عبد القادر.
يذكر أن المشروع عبارة عن استعمال الحاسبات المستدامة بيئيا، ويمتد عبر عدد من المناطق المحددة والأنشطة، ويضمن ذلك التصميم الاستمرارية البيئية ويشمل استعمال الطاقة – الحاسبات المؤثرة، الإدارة الكهربائية، تخفيف الأخطار المتعلقة بالبيئة واستخدام المصادر للطاقة المتجددة.