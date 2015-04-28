أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

موظف وطالبة بجامعة بنى سويف يفوزان بمنحة تكنولوجيا المعلومات

Google+ Print
موظف وطالبة بجامعة بنى سويف يفوزان بمنحة تكنولوجيا المعلومات موظف وطالبة بجامعة بنى سويف يفوزان بمنحة تكنولوجيا المعلومات
فاز د. حسين شعبان حسين، مسئول جهاز XRDبكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف، بمنحة إدارية لمدة شهرين بدولة بولندا فى إدارة المعامل، وذلك ضمن مشروع تكنولوجيا المعلومات الخضراء بين جامعتى بنى سويف وفيجو بإسبانيا، كما حصلت الطالبة ابتسام طارق محمد سعيد- بالفرقة الثالثة بكلية العلوم على منحة دراسية لذات الجامعة.

من ناحيته أشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع يشمل 10 شركاء أوروبيين ومثلهم من الدول العربية، لافتاً إلى أن إدارة المشروع بالجامعة تضم كلاً من د. أحمد حافظ الغندور، د. علا حمودة، د. سيد عبد القادر.

يذكر أن المشروع عبارة عن استعمال الحاسبات المستدامة بيئيا، ويمتد عبر عدد من المناطق المحددة والأنشطة، ويضمن ذلك التصميم الاستمرارية البيئية ويشمل استعمال الطاقة – الحاسبات المؤثرة، الإدارة الكهربائية، تخفيف الأخطار المتعلقة بالبيئة واستخدام المصادر للطاقة المتجددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365