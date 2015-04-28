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القبض على 7 متهمين جدد بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" وحبسهم 15 يوما

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القبض على 7 متهمين جدد بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" وحبسهم 15 يوما القبض على 7 متهمين جدد بقضية "أنصار بيت المقدس الثالثة" وحبسهم 15 يوما
أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من القبض على 7 متهمين جدد من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى والوراد أسماؤهم فى تحقيقات النيابة من خلال اعترافات المتهمين المحبوسين والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم أنصار بيت المقدس الثالثة والتى تباشر فيها النيابة العامة تحقيقاتها.

وأشار المصدر إلى أن جميع المتهمين تمت إحالتهم لجهات التحقيق المختصة والتى أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ووجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والتخطيط لاستهداف قوات الجيش والشرطة.

وأضاف المصدر، أن عدد المتهمين فى القضية المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة فى القضية ارتفع إلى 15 متهما حتى الآن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها للقبض على عدد من المتهمين الهاربين والصادر لهم أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

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مصر 365