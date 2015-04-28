ضبط شبكة دعارة يقودها مسجل خطر وزوجته بشقتهما بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث الآداب بالدقهلية من ضبط مسجل خطر وزوجته يديران شقتهما للدعارة بمنطقة جديلة بالمنصورة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول معلومات للمقدم عبد الغفار العشرى، رئيس مباحث الآداب بقيام "طارق عوض.أ" 45 سنة ميكانيكى مسجل خطر سرقات، وزوجته "منى.صبح.ع" 38 سنة ربة منزل، يديران شقتهما لراغبى المتعة الحرام.

تم إعداد مأمورية وبفحص الشقة تم القبض على "محمد.م.ع" 45 سنة فنى كهرباء مقيم بمركز أجا، و"صابرين.م.م" 34 سنة مقيمة بمدينة أجا، و"عبير.ص.أ" 28 سنة ربة منزل مقيمة بمدينة طلخا.

كما تم ضبط مبلغ 1600 جنيه و6 أجهزة تليفون محمول ومنشطات جنسية، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.