حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/4/28

واجه الصعوبات وتحدى كل ما يقف فى طريقك وحاول أن تكون المايسترو. لا تقلق أبدًا قريبًا ستكون أنت البطل، وستجد بعض المتعة فى هذا المزيج. لا تستعجل على بلوغ القمة لآن العجلة قد تقودك إلى الخلف ثابر على الطريق ولا تأبه بالصعوبات الصغيرة ولا تجعلها توقفك أو تثنيك عما تريد الوصول إليه . توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>هذا هو اليوم المناسب لفرض شخصيتك القوية فى المجال المهنى، ولكن من دون مواجهه منك للآخرين، وهذا ما يجعلك تحقق النجاح وسط فريقك. توقعات أصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>ستجد مساندة قوية من الشريك، فحاول أن توظف هذه المساندة لتقوية العلاقة بينكما، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تكسب لحظات جميلة.

شبكةعيونالإخبارية

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