حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/4/28

يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم هو الأسوأ بالنسبة لأصحاب برج الأسد لعدم الاستقرار الذى يحدث فى كل حياتك. توقعات برج الأسد على مستوى الحياة العملية

>اليوم ليس مناسبًا لاتخاذ قرارات مهمة فى العمل وسيشهد أخبارًا سيئة بعض الشىء، ولكن على أصحاب برج الأسد ضبط النفس والتخلى عن اتخاذ قرارات مهمة. توقعات برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>اليوم ليس مناسبًا أيضًا للصفو بين الأحبة، لابد من الحذر فى التعامل مع الشريك وحاول الابتعاد عن الشريك لفترة حتى تهدأ الأمور.

شبكةعيونالإخبارية

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