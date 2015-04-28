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صورة محمد جلال المصور المصرى المذبوح فى ليبيا

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صورة محمد جلال المصور المصرى المذبوح فى ليبيا صورة محمد جلال المصور المصرى المذبوح فى ليبيا
ينشر "اليوم السابع"، صورة المصور المصرى الذى عُثِرَ على جثته مذبوحاً فى ليبيا بعد عام على اختفائه.

كانت مصادر أمنية، قد أكدت أنه تم العثور على المصور المصرى "محمد جلال"، الذى كان يعمل بقناة برقة الليبية، مقتولاً داخل الأراضى الليبية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على اختفائه.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصور التليفزيونى قد غادر من محافظة أسوان، متجهًا إلى الأراضى الليبية، للعمل بقناة برقة، وتم العثور على جثته مساء أمس الاثنين، مذبوحًا ومقطوع الرأس بمدينة البيضاء الليبية.

وكانت شقيقته المذيعة نيفين جلال، قد رجحت اختطاف شقيقها وطاقم العمل من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى، وإجبارهم على التصوير لصالح التنظيم الإرهابى.

- مصادر: العثور على جثة مصور مصرى مذبوحًا داخل الأراضى الليبية

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