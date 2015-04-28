عاهل البحرين يستقبل الوفد العسكرى المصرى المشارك بمناورات "حمد1"

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، فى قصر الصخير، مساء أمس الاثنين، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الذى قدم اللواء أركان حرب بحرى أحمد محمود مفرح قائد الوفد العسكرى المصرى، الذى يزور البلاد حاليا وذلك بمناسبة مشاركة القوات المسلحة المصرية مع أشقائهم من قوة دفاع البحرين فى التمرين المشترك (حمد1)، الذى يقام فى البلاد.

ورحب الملك بالوفد الزائر، معربا عن تقديره لمشاركة القوات المسلحة المصرية فى التمرين المشترك (حمد 1)، الذى يعد أهم التمارين التى تنفذها قوة دفاع البحرين مع القوات المسلحة المصرية.

وأكد أن إقامة هذا التمرين يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، التى تشهد تطورا مستمرا فى المجالات المختلفة لاسيما العسكرية والدفاعية.

ثمن جهود الرئيس السيسى

>كما ثمن بكل التقدير جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره فى تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية، وترسيخ أسس التعاون المشترك بالشكل الذى يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين.

ونوه بأهمية إقامة مثل هذه التمارين المشتركة التى تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك وتسهم فى تبادل الخبرات، واكتساب المزيد من الخبرات فى المجالات العسكرية، ما يسهم فى رفع القدرة القتالية لمواجهة مختلف التحديات التى من شأنها دعم العمل العربى المشترك .

وأكد أن مصر تشكل العمق الإستراتيجى للأمة العربية بما تمثله من ثقل إستراتيجى وأمنى لكل شعوب ودول المنطقة، كما أنها صاحبة الريادة فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها.

العلاقات المصرية البحرينية

>وقال اللواء أركان حرب بحرى أحمد محمود مفرح قائد الوفد العسكرى المصرى، إن اللقاء مع الملك كان أخويا ووديا وتطرق للحديث عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين .

وقال إن تمرين حمد 1 يعد من التمارين المهمة، حيث تشارك فيه قوات جوية وبحرية من البلدين، مؤكدا استمرار تبادل مثل هذه التمارين سواء كانت فى البحرين أو فى مصر، وذلك للاستفادة واكتساب المزيد من الخبرات.

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