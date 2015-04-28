بالصور.. اشتباكات بين أمريكيين والشرطة لتورطها فى مقتل شاب أسود

تشهد مدينة "بالتيمور" الأمريكية اشتباكات بين مواطنين من ذوى أصول إفريقية وأفراد الشرطة الأمريكية بعد الانتهاء من مراسم جنازة الشاب "فريدى جراى"، الذى قتل الأسبوع الماضى فى ظروف غامضة بعد القبض عليه قبل قوات الشرطة وفقا لموقع "سى إن إن" الأمريكى.

وكانت إدارة الشرطة فى مدينة "بالتيمور" قد ألقت القبض على "جراى" 25 عاما مطلع الأسبوع الماضى بعد اتهامه بحيازة سلاح والتعدى على شرطى، لينتقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر فى الرقبة وكسور بالعمود الفقرى أدى إلى وفاته، ما جعل الكثيرين يعتقدون تعرضه للتعذيب على يد أفراد الشرطة.

وقد شهدت جنازته تجمعا كبيرا من السياسيين وأعضاء الحركات المدنية وبعض أسر الأفراد الذين قتلوا مؤخرا على يد الشرطة الأمريكية، دون وجود اتهامات حقيقية، مثل أسرة "إريك جارنر" الذى قتل خنقا على يد شرطى أمريكى فى صيف العام الماضى.

وتصاعدت الاشتباكات بين المواطنين الذين حضروا الجنازة وشرطة بالتيمور، حيث قام المواطنين بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة صوب قوات الشرطة التى ردت بإطلاق الرصاص المطاطى.

وجدير بالذكر أن الشرطة الأمريكية ارتكبت العديد من التجاوزات التى تتمثل فى قتلها لمواطنين عزل من أصول إفريقية مثل "إريك جارنر" والطفل "تامر رايس" والمراهق "مايكل براون" وغيرهم الكثيرين.



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فتاة تلقى بالحجارة على قوات الشرطة الأمريكية



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شاب يجابه قوات الشرطة ممسكا بحجارة



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مواطنون من أصول إفريقية فى حالة اشتباك مع الشرطة بعد جنازة "فريدى جراى"



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شرطى يرد على المتظاهرين بإطلاق الرصاص المطاطى



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طفل يشارك فى إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة



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جانب من الاشتباكات التى تشهدها مدينة بالتيمور



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متظاهرون يلقون الحجارة على سيارة مصفحة تابعة لشرطة بالتيمور



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الشرطة تلقى القبض على أحد المتظاهرين



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الشرطة تدفع أحد المتظاهرين

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