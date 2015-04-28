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بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية ومحتجين على مقتل شاب أسود

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بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية ومحتجين على مقتل شاب أسود بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية ومحتجين على مقتل شاب أسود
أصيب 7 من رجال الشرطة الأمريكية، مع استمرار الاحتجاجات على وفاة شاب من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة فى مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية.

وكانت شرطة بالتيمور قد أعلنت أن 34 شخصا اعتقلوا خلال "أعمال شغب" جرت ليلة الأحد على هامش تظاهرة احتجاجية على وفاة الشاب فريدى غراى بعد إصابته بجروح لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وقال جيريمى سيلبرت المتحدث باسم شرطة المدينة الواقعة على الساحل الشرقى للولايات المتحدة إن "مجموعة صغيرة من المتظاهرين تسببت باضطرابات عنيفة فى الوسط التجارى لبالتيمور وفى غربها ليل أمس وفجر اليوم بعد أن كانت معظم الاحتجاجات سلمية طيلة النهار".

- أعمال شغب فى بالتيمور الأمريكية باحتجاجات على وفاة شاب أسود أثناء توقيفه

- الشرطة الأميركية تعتقل 34 شخصا فى بالتيمور لتورطهم بأعمال شغب

- إصابة 7 رجال شرطة أمريكيين فى مواجهات مع متظاهرين بجنازة شاب أسود
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