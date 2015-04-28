بالصور.. محافظة البحيرة تحصد المركز الأول فى امتحان القرائية

حققت محافظة البحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسب إدخال النتائج "نسبة التسجيل" بين محافظات الجمهورية المختلفة وذلك فى امتحان القرائية الذى تم عقده لتلاميذ الصفين الثالث والرابع يوم 22/4/2015 "اليوم الوطنى للقرائية" تحت إشراف الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأجرى الامتحان فى 1283 مدرسة بالبحيرة يبلغ عدد التلاميذ الكلى بهم 217810 تلاميذ وتم رصد نتائج 217201 تلميذ بنسبة تسجيل بلغت 99.72% وهى أعلى نسبة تحققت على مستوى الجمهورية، حيث كانت نسبة التسجيل الإجمالية على مستوى الجمهورية هى 73.82 % .



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جانب من امتحان التلاميذ "القرائية"



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البحيرة تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسب إدخال النتائج فى امتحان القرائية



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217810 تلاميذ ادوا امتحان القرائية فى 1283 مدرسة بالبحيرة



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جانب من الامتحانات



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نتائج التسجيل بلغت 99.72 %



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إحدى اللجان بالمدارس



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نسبة التسجيل الإجمالية على مستوى الجمهورية هى 73.82 %



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التلاميذ تؤدى الامتحان