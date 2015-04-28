أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظة البحيرة تحصد المركز الأول فى امتحان القرائية

Google+ Print
حققت محافظة البحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسب إدخال النتائج "نسبة التسجيل" بين محافظات الجمهورية المختلفة وذلك فى امتحان القرائية الذى تم عقده لتلاميذ الصفين الثالث والرابع يوم 22/4/2015 "اليوم الوطنى للقرائية" تحت إشراف الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأجرى الامتحان فى 1283 مدرسة بالبحيرة يبلغ عدد التلاميذ الكلى بهم 217810 تلاميذ وتم رصد نتائج 217201 تلميذ بنسبة تسجيل بلغت 99.72% وهى أعلى نسبة تحققت على مستوى الجمهورية، حيث كانت نسبة التسجيل الإجمالية على مستوى الجمهورية هى 73.82 % .

جانب من امتحان التلاميذ
>

جانب من امتحان التلاميذ "القرائية"

البحيرة تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسب إدخال النتائج فى امتحان القرائية -اليوم السابع -4 -2015
>

البحيرة تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسب إدخال النتائج فى امتحان القرائية

217810 تلاميذ ادوا امتحان القرائية فى 1283 مدرسة بالبحيرة -اليوم السابع -4 -2015
>

217810 تلاميذ ادوا امتحان القرائية فى 1283 مدرسة بالبحيرة

جانب من الامتحانات -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من الامتحانات

نتائج التسجيل بلغت 99.72 % -اليوم السابع -4 -2015
>

نتائج التسجيل بلغت 99.72 %

إحدى اللجان بالمدارس -اليوم السابع -4 -2015
>

إحدى اللجان بالمدارس

نسبة التسجيل الإجمالية على مستوى الجمهورية هى 73.82 % -اليوم السابع -4 -2015
>

نسبة التسجيل الإجمالية على مستوى الجمهورية هى 73.82 %

التلاميذ تؤدى الامتحان -اليوم السابع -4 -2015
>

التلاميذ تؤدى الامتحان


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365