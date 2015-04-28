القبض على 22 شخصا فى حملة أمنية على منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية

ألقت قوة من مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعلية، القبض على 22 شخصا بتهمة الاتجار وتعاطى المخدرات فى حملة بمنطقة السحر والجمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.

وقال مصدر بقسم الشرطة إن حملة شنت بقوة من القسم مدعومة بقوة قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزى استهدفت البؤر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال بوادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وضبطت سيارتين مبلغ بسرقتهما، وأربع دراجات نارية بدون لوحات نارية، بجانب القبض على 22 شخصا آخرين.

وقال مصدر أمنى إن من بين المقبوض عليهم "سالم.ن.س" 32 سنة، مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن فى 10 قضايا سرقة بالإكراه وخطف، لمدد ما بين 3 سنوات والمؤبد، و"حسين.س.م" 39 سنة، مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، و"محمد.ص.م" 27 سنة، و"وليد.ن.م" 33 سنة بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، و"شادى.م.م" 32 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات - ضرب، و17 شخصا آخرين بتهمة تعاطى المخدرات.