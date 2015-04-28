السيطرة على حريق مشتل مديرية الزراعة بأسوان بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، على حريق شب مساء اليوم الاثنين، فى مشتل زراعى داخل مديرية الزراعة بمدينة أسوان.

تلقى العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، إخطارًا بالحريق، وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران قبل امتدادها.

وترجح المعاينة الأولية للحريق أنه نشب بسبب ماس كهربائى، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- نشوب حريق فى مشتل مديرية الزراعة بأسوان