القوات العراقية تقتل 51 إرهابيا من "داعش"بصلاح الدين وقضاء مخمور

قتلت القوات العراقية 51 إرهابيا من تنظيم(داعش) بصلاح الدين وقضاء مخمور شمال وغرب العراق، حيث تمكنت قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين من قتل 14 إرهابيا قرب مصفى"بيجي" بصلاح الدين شمالى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن القوات التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين قتلت الارهابيين الـ 14 خلال محاولتهم التعرض لمصفى بيجى الأكبر بين مصافى نفط العراق من اتجاه منطقة "البو جواري".. مشيرة إلى أن القوات تمكنت أيضا من تأمين ثلاثة منازل مفخخة والعثور على كميات من مادة سى 4..(C4 ) التى تستخدم فى تصنيع المتفجرات بحى القادسية وحى الطين بتكريت.

وعثرت قوة تابعة لقيادة عمليات سامراء على 15 عبوة ناسفة و47 مقذوف فى منطقة الطرشية ومقبرة الشيخ مهدى وفى ناحية يثرب عثرت قوة اخرى على 14 عبوة ناسفة ومقرا مفخخاً للارهابيين وثلاثة منازل مفخخة تمت معالجتها وفى منطقة البغدادى عثرت قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية على 12 عبوة ناسفة تمت معالجتها، وقصفت طائرات التحالف الدولى مساء اليوم مقرات تنظيم داعش على محور الكوير– مخمور أسفرت عن مقتل 37 إرهابيا شمال غربى العراق.

وأشارت إلى أن القصف على مقرات داعش فى سهل قراج التابع لقضاء مخمور أسفر ايضا عن جرح 21 من داعش.. وأن استهداف الطائرات لمنطقة حسن سقلاوى أسفر عن مقتل مسئول عسكرى فى التنظيم.

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