وزير الدفاع السودانى:المتمردين بولاية دار فور تكبدوا خسائر فادحة

وصف وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم حسين، المعركة التى خاضتها القوات المسلحة والدعم السريع، بمنطقة "النخارة" بولاية جنوب دارفور، بـ"الحاسمة"، وأنه تم خلالها تكبيد قوات حركة العدل والمساواة "المتمردة"، خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، مؤكدا أن الجيش السودانى أغلق كافة المنافذ الحدودية مع دولة جنوب السودان، لمنع تسلل المتمردين للبلاد.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير الدفاع السودانى خلال تفقده مساء اليوم /الاثنين/ برفقة نائب الرئيس السودانى حسبو عبد الرحمن، ووزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب، للجرحى والمصابين بإحدى المستشفيات بالخرطوم، الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة التى خاضها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بمنطقة "النخارة" بجنوب دارفور.

وأضاف وزير الدفاع السوداني، أن شباب القوات المسلحة، قدموا أداء بطوليا ورجوليا قويا فى معركة الأمس ضد قوات حركة العدل والمساواة، التى وصفها بـ "الإرهابية".

وكشف أن قوات العدل والمساواة المتسللة من دولة جنوب السودان، تم تدريبها خلال عام ونصف العام تدريبا مكثفا من قبل خبراء وشركات أجنبية، تحت رعاية دولة جنوب السودان ودول أخرى كثيرة معادية، بهدف إحداث خلل أمنى كبير وإفساد العملية الانتخابية.

وبعث الوزير بالتهانى للشعب السوداني، بالانتصار الذى وصفه بـ"الساحق" الذى قضى على حركة العدل والمساواة، وقال "إن أبطال القوات المسلحة بالمرصاد لكل معتد، وأنها أغلقت المنافذ كافة مع دولة الجنوب وتتابع حركة فلولهم".

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