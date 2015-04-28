للمقبلات على سن اليأس.. التمر يفيدك ويعوض هرموناتك

مع اقتراب أوأثناء مرور السيدة بسن انقطاع الدورة الشهرية، أو بمعنى أدق عمر سن اليـأس، تزيد لديها المخاوف من هذا السن الخطير، ومن الشعور بالشيخوخة، إلا أن الدكتورة نيفين رضا تنصح المقبلات على سن اليأس، أو اللاتى أصبحن فى مرحلة انقطاع النفس ذاتها، ببعض الخطوات والأطعمة التعويضية والتى تساعد بشكل فعال على التخلص من أزمات انقطاع الحيض.>وتوضح نيفين أن اهتمام المرأة بداية بالجانب النفسى والتخلص من "عقدة" سن اليأس، والتفكير بشكل إيجابى فى هذا العمر، يوفر عليها الكثير من مظاهر الشيخوخة الظاهرية، كما أن تناول التمر يفيد بشدة السيدات المقبلات على تلك المرحلة، أو اللاتى مررن بها بالفعل.

وأوضحت أخصائية الباطنة أن التمر الطبيعى، وتناول ثمرة واحدة إلى 3 ثمرات يومية منه على الأقل، مفيد فى زيادة النشاط الهرمونى لجسم المرأة، مع زيادة معدل النشاط والتقليل من الشعور بالعجز والضعف والوهن، إضافة لسعراته الحرارية المفيدة شريطة عدم تناول كميات مبالغ فيها منه حتى لا تعانى المرأة من زيادة بالوزن، والتى تفيد فى تنشيط الوظائف الجنسية لدى المرأة التى تمر بهذه السن، إضافة لأهمية تناولها للكثير من المياه، مع الاهتمام بالخضراوات والفاكهة.