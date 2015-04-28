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تناول المشروبات الغازية لمدة أسبوعين يعرضك لأمراض القلب والأوعية الدموية

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تناول المشروبات الغازية لمدة أسبوعين يعرضك لأمراض القلب والأوعية الدموية تناول المشروبات الغازية لمدة أسبوعين يعرضك لأمراض القلب والأوعية الدموية
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المشروبات الغازية والعصائر الصناعية المحلاة، حيث أشارت دراسة علمية خطيرة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا ديفيس الأمريكية أن تناول المشروبات المحلاة بشراب الذرة عالى الفركتوز "HFCS" لمدة أسبوعين فقط يساهم فى رفع فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم كله.

وفسر الباحثون ذلك، بأن هذه المشروبات ترفع مستويات الثلاثية والكولسترول الضار منخفض الكثافة "ldl" وحمض اليوريك، وكلها عوامل تساهم فى رفع فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الخطير أن التأثيرات الضارة لهذه المشروبات ظل أثرها باقيًا حتى فى حالة تناول العصائر والمشروبات المحلاة بكميات متوسطة أو صغيرة من شراب الذرة عالى الفركتوز "HFCS".

وأكدت الدراسة أنه كلما زادت كمية المشروبات الغنية بسكر "HFCS" التى يتناولها الإنسان ارتفعت المخاطر الصحية التى يتعرض لها الإنسان، وكما كشفت النتائج أن الرجال أكثر عرضة لهذه المخاطر الصحية مقارنة بالنساء.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لجامعة كاليفورنيا ديفيس الأمريكية، وكما ستنشر فى النسخة المطبوعة من دورية "American Journal of Clinical Nutrition" التى ستصدر فى شهر يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن شراب الذرة عالى الفركتوز "HFCS" يستخدم على نطاق واسع فى تحلية العديد من الأطعمة والمشروبات مثل: المخبوزات والفواكه المعلبة ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية والعديد من العصائر المحلاة، وهو يتميز بانخفاض تكلفة تحضيره.
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مصر 365

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