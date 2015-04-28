رموز القبائل بسيناء يؤكدون مساندتهم للشباب فى مواجهتهم للإرهاب

أعلن عدد من رموز القبائل البدوية بسيناء، مساء اليوم، الاثنين، أنهم يباركون الخطوات التى بدأها شباب القبائل بملاحقة المسلحين من الجماعات التكفيرية، لافتين إلى أن ما تم اليوم اشتركت فيه جميع القبائل، بهدف القضاء على الإرهاب، كما أن الخطوة التى قام بها الشباب هى بداية لسلسلة خطوات لتطهير سيناء.

وكشف رموز القبائل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تم اليوم هو استعراض مسلح يظهر قوة القبائل ووحدتهم، وتمكنهم من الوصول إلى أوكار الإرهابيين، فيما سيتم بعد ذلك مواجهات ومطاردات لهؤلاء حتى يتم القضاء عليهم.

من ناحيته، قال مصدر مسئول بسيناء، إنه لا صحة لما تردد عن توفير قوات دولية متعددة الجنسيات بسيناء. وقال شهود عيان إن مجموعة من التكفيريين ظهروا مساء اليوم وقاموا باستعراض مسلح بمنطقة جنوب رفح.