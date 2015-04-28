وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ: يشيد بحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

أشاد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والذى جاء متواكبا مع روح الشريعة الإسلامية، وقد انتهى الحكم إلى أن الشريعة الإسلامية ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى.

وقال الفقى إن حكم القضاء الإدارى جاء تتويجا لدعوات المخلصين، وفى مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذى نادى مرارا وتكرارا ألاّ تكون الفتوى ضيعة لكل من هبّ ودب، وطالب الفقى جموع العلماء فى الأوقاف والأزهر بتفعيل حكم المحكمة، حيث أناطت بهم دون غيرهم تجديد الثقافة الإسلامية بما يخدم جموع المسلمين ولا يهدر ثابتا.

وأكد الفقى أن حكم المحكمة حسم الأمر فيما يخص الدعوات التى تخرج علينا بين حين وآخر، وتنادى بما يسمى بالفريضة الغائبة، حيث أكدت المحكمة أنها دعوة لا مكان لها فى عالمنا.