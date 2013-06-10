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المؤتمر الثالث عشر للجمعية المصرية لأمراض القلب

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المؤتمر الثالث عشر للجمعية المصرية لأمراض القلب المؤتمر الثالث عشر للجمعية المصرية لأمراض القلب

يعقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية المصرية لأمراض القلب فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى بمكتبة الإسكندرية، وهو حدث طبى علمى كبير للجمعية المصرية لأمراض القلب، ويحضره ما يزيد 4000 طبيب مصرى وعربى وأجنبى.

ويعد هذا المؤتمر لقاءً هاماً بين أطباء القلب من جميع الجامعات والمراكز المصرية والعالمية مع زملائهم من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة.

يشار إلى أن رئيس المؤتمر ورئيس قسم القلب بجامعة الإسكندرية، أ.د. محمد صبحى، بالاشتراك مع رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب أ.د. شريف الطوبجى، واللجنة المنظمة أ.د. طارق الزواوى وأ.د. محمود حسين.. هذا ويقام المؤتمر بالتعاون مع كل من الجمعية الأوروبية للقلب، الجمعية الفرنسية للقلب، الجمعية اليابانية للقلب، الجمعية الإفريقية للقلب، ومشروع دعامة الحياة.

ويقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتبدأ فعاليات المؤتمر من يوم الثلاثاء 11/6/2013 إلى يوم الجمعة 14/6/2013.

وسيتم إجراء حالات القسطرة "علاجية وتشخيصية" عن طريق الخبراء الأجانب، خلال أيام المؤتمر بالتعاون مع الأساتذة المصريين، وسوف تنقل على الهواء مباشرة، وذلك بغرفة قسطرة بمستشفى مركز القلب الدولى ICC.

كما أن عدد الدول المشاركة فى فعاليات المؤتمر 26 دولة عربية وأجنبية، وعدد الأطباء الأجانب المشاركين فى المؤتمر 66 طبيباً.

يذكر أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تخص أمراض القلب وبعض الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة، مثل:
> - مشاكل تضخم عضلة القلب والمشروع القومى لعضلة القلب.
> - أحدث الأبحاث والنتائج فى توسيع شراين القلب.
> - أبحاث الجينات واستكمال الأبحاث بقسم القلب كلية الطب جامعة الإسكندرية.
> - العيوب الخلقية للأطفال واستخدام كهربة القلب والكى وغلق ثقوب القلب.
> - تركيب جهاز داخل عضلة القلب للمعانين من ضعف شديد فى العضلة.
> - تقديم ومناقشة حالات معقدة من أطباء القلب المصريين والعرب.

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مصر 365