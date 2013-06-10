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بالصور.. صغار وكبار يحتفلون باليوم العالمى للبيئة بشمال سيناء

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بالصور.. صغار وكبار يحتفلون باليوم العالمى للبيئة بشمال سيناء بالصور.. صغار وكبار يحتفلون باليوم العالمى للبيئة بشمال سيناء

شارك العشرات من أبناء محافظة شمال سيناء من مختلف الأعمار بالاحتفال بيوم البيئة العالمى والذى نظمه عدد من المتطوعين والجمعيات الأهلية ومحافظة شمال سيناء أمس الأحد ضمن برنامج بيئى أشرفت عليه الجمعية المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان وجمعية حقوق المرأة وإدارة البيئة بديوان المحافظة.

قام المشاركون بالاحتفال بهذا اليوم بزيارة لمناطق المحميات الطبيعية بالمحافظة وشواطئ شمال سيناء وتفقدوا مناطق استقرار الحيوانات البرية وزيارة مشروعات صناعية خاصة بإنتاج الملح.

قال إبراهيم سالم رئيس الجمعية المصرية لإدارة الأزمات، إن الهدف تعريف شريحة من سكان المحافظة بأهمية مقومات سيناء البيئية والتى أصبحت مصدر فخر يجب الحفاظ عليها باعتبارها ثروة فى نظر العالم.

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