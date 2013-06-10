خبير عسكري: 70 ألف جهادي و50 ألف فلسطيني حصلوا على الجنسية المصرية للتصدي لمظاهرات 30 يونيو

درويش: عصام الحداد سافر مع سعد الدين إبراهيم للتوسط مع الإدارة الأمريكية لإعطاء الإخوان فرصة عاما آخر كي يثبتوا أنهم قادرون على الحكم

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

قال اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري، إن هناك خطة للتصدي لمظاهرات 30 يونيو، من جانب مؤيدي الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن هناك 20 ألف جهادي إلى جانب 50 ألف فلسطينى، حصلوا على الجنسية المصرية، لإرباك الجيش عن أداء مهمته الداخلية.

وأوضح درويش، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أن هذه العناصر ستتمركز في جنوب سيناء نظرًا لكونه جزءًا وعرا، وسيرتدون الزي العسكري، مشيرًا إلى وجود عناصر من جيش الإسلام، متمركزة فى الشمال بقيادة ممتاز دوغمش المتهم في فتح السجون أثناء الثورة، مؤكدا أنه مازال متواجدًا في مصر حتى الآن، ويحضر لقاءات بمكتب الإرشاد.

وتابع "جهاز المخابرات على علم بتلك المؤامرة، وسيتعامل بكل حزم مع تلك العناصر"، مشيرا إلى أن الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، سافر مع الدكتور سعد الدين إبراهيم؛ للتوسط مع الإدارة الأمريكية لإعطاء الإخوان فرصة عاما آخر كي يثبتوا أنهم قادرون على الحكم.