أيمن نور: الهيئة العليا لـ"غد الثورة" رفضت استقالتي وانتخاب "زعيم" جديد

كتب : محمد عاشور منذ 5 دقائق

قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، إنه طلب من الجمعية العمومية للحزب أن تنتخب "زعيما" جديدا له، لكن اللجنة رفضت ذلك.

وأضاف نور، خلال لقائه ببرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري، أن هذا الحزب هو الذي ناضل ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أنه يريد اعتزال العمل السياسي بسبب "التسفل" الزائد عن حده في العمل السياسي.

وأوضح نور، أنه طلب من الهيئة العليا للحزب أن تمنحه فرصة الراحة من العمل السياسي باختيار زعيم جديد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى لا يتأثر الحزب ويخسر عددا من كراسي مجلس النواب.