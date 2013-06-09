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وقفة احتجاجية لأهالي قرية بكفر الشيخ بعد اختفاء طالبة جامعية

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وقفة احتجاجية لأهالي قرية بكفر الشيخ بعد اختفاء طالبة جامعية وقفة احتجاجية لأهالي قرية بكفر الشيخ بعد اختفاء طالبة جامعية

كتب : كرم القرشي منذ 20 دقيقة

نظم عشرات الأهالي من قرية النشاوي، بمركز الحامول كفر الشيخ، وقفة احتجاجية على طريق "الحامول - المنصورة"، والمار من أمام القرية، اعتراضا على اختفاء أحد فتيات القرية والطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية، بجامعة كفر الشيخ.

وقال مصباح عبد الحي الكرداوي، عم والدة الفتاة، أن ابنتهم "بسمة"، 22 عاما، والطالبة بجامعة كفر الشيخ، وأن زفافها محدد بعد 22 يوما، قد تغيبت منذ الصباح بعد ذهابها لآداء الامتحانات بكلية التربية، ولم نتمكن من الاطمئنان عليها لإغلاق هاتفها المحمول.

فيما عزم أهالي الفتاة من القرية على قطع الطريق، إلا أن عقلاء القرية، حالوا دون ذلك تاركين الفرصة للجهات الأمنية في البحث عنها.

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