ما لا تعرفينه عن حنّة الأظافر، خطوات التطبيق ستُفاجئك!

إذا كنت تُعانين من مشكلة العدوى الفطريّة على أظافرك، أو تجدين صعوبة في تثبيت طلاء الأظافر على يديك لوقت طويل، نقدّم إليك الحلّ الذي اكتُشف منذ سنوات طويلة، حيث استخدمته النساء لتلوين أظافرهن في كلٍّ من آسيا ومصر وإسبانيا. وها هو يعود إلى لائحة صيحات الجمال، بعد أن استخدمته نجمات كثيرات، منهنّ ريهان...إنها "حنّة الأظافر".

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تتعدّد ألوان الحنّة على الأظافر، من البرتقاليّ الزاهي إلى البنيّ الداكن. ويُعتبر وضع الحنّة على الأظافر مفيداً جداً، إذ إنه يحدّ من العدوى الفطرية. وإليك ـ بالصور ـ آخر صيحات الحنّة لصيف 2015.

إذا كنت لا تُجيدين تطبيق الحنّة على الأظافر، فإليك هذه الخطوات البسيطة والسهلة التي قد تُساعدك في استخدامها بشكل صحيح للحصول على طلاء طبيعيّ رائع.

أولاً: عليك أن تعرفي أنّ تطبيق الحنّة على الأظافر يختلف قليلاً عن تطبيقه على الشعر والجسم.



تحضير خلطة الحنة

اخلطي بودرة الحنة مع عصير الليمون والماء، وامزجي المكوّنات سوياً للحصول على عجينة متماسكة. غلّفي الخليط، واتركيه لمدّة تتراوح ما بين 4 و6 ساعات.

تنظيف الأظافر

اغسلي يديك ونظّفيها بشكل صحيح. أزيلي اللحم الميت، وقلّمي أظافرك، إذا لزم الأمر.



وضع الفازلين

إذا كنت ترغبين في تلوين أظافرك فقط، فضعي القليل من الفازلين على الجلد حول الأظافر.



تطبيق خلطة الحنّة

ضعي طبقة سميكة من معجون الحنّة على الأظافر باستخدام الفرشاة. اتركي الحنّة حتى تجفّ. وإذا كنت ترغبين في لون داكن، فاتركيها لمدّة أطول على أظافرك.



تغطية الأظافر

بعد أن تجفّ الحنّة، عليك تغطية أظافرك بغلاف بلاستيكي أو بقطعة من القماش.



إزالة الحنّة عن الأظافر

افركي بلطف الحنة الظاهرة فوق أظافرك، بعد 8 ساعات. للحصول على لون داكن، تجنّبي استخدام الصابون على اليدين لمدّة أربع وعشرين ساعة.

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