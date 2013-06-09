الحكيم يبحث مع مسئول أمريكى آخر الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على العراق

بحث رئيس المجلس الإسلامى العراقى السيد عمار الحكيم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى برت مكورك، مستجدات الأوضاع فى المنطقة وتأثيراتها على العراق.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس الإسلامى العراقى، أن الحكيم استقبل اليوم الأحد بمكتبه فى بغداد مساعد وزير الخارجية الأمريكى برت مكورك، وأشار الحكيم خلال اللقاء إلى أن الاجتماع الرمزى للقادة السياسيين الذى عقد مؤخرا بمكتبه أكد تطابق الرؤى تجاه نجاح العملية السياسية وبناء العراق، موضحا أن تجاوز الخلافات إنما يتطلب المزيد من الإرادة السياسية بغية وضع الحلول للمشاكل والأزمات التى تمر بها البلاد.

ومن جانبه، بحسب البيان، وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكى برت مكورك مبادرة الحكيم بتحقيق الاجتماع الرمزى للقادة السياسيين بالمبادرة الشجاعة، مشيرا إلى أن العراق بحاجة ماسة لمثل هذه المبادرات لما لها من انعكاسات إيجابية على نجاح وتقدم العملية السياسية.