أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكيم يبحث مع مسئول أمريكى آخر الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على العراق

Google+ Print
الحكيم يبحث مع مسئول أمريكى آخر الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على العراق الحكيم يبحث مع مسئول أمريكى آخر الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على العراق

بحث رئيس المجلس الإسلامى العراقى السيد عمار الحكيم مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى برت مكورك، مستجدات الأوضاع فى المنطقة وتأثيراتها على العراق.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس الإسلامى العراقى، أن الحكيم استقبل اليوم الأحد بمكتبه فى بغداد مساعد وزير الخارجية الأمريكى برت مكورك، وأشار الحكيم خلال اللقاء إلى أن الاجتماع الرمزى للقادة السياسيين الذى عقد مؤخرا بمكتبه أكد تطابق الرؤى تجاه نجاح العملية السياسية وبناء العراق، موضحا أن تجاوز الخلافات إنما يتطلب المزيد من الإرادة السياسية بغية وضع الحلول للمشاكل والأزمات التى تمر بها البلاد.

ومن جانبه، بحسب البيان، وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكى برت مكورك مبادرة الحكيم بتحقيق الاجتماع الرمزى للقادة السياسيين بالمبادرة الشجاعة، مشيرا إلى أن العراق بحاجة ماسة لمثل هذه المبادرات لما لها من انعكاسات إيجابية على نجاح وتقدم العملية السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365